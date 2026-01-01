Белгийската компания "Си Ем Би Тек" (CMB.TECH) съобщи, че няколко от корабите ѝ все още не могат да напуснат Персийския залив заради продължаващата блокада на Ормузкия проток от страна на Иран, предаде агенция Белга.

Ръководството на дружеството заяви при представянето на тримесечните си финансови резултати, че екипажите са в безопасност. Това е първият официален коментар на антверпенската компания за отражението на кризата върху нейния флот.

Според ръководителите ѝ от началото на блокадата през пролива са преминали 29 нейни танкера и 14 кораба. Някои плавателни съдове успяват да преминат благодарение на "политически връзки", например с Индия или Китай. "Други поемат огромен риск, като се опитват да плават, надявайки се да останат незабелязани, но "Си Ем Би Тек" никога не би направила това", заявиха от компанията.

Компанията отчете силно първо тримесечие с нетна печалба от близо 320 милиона евро, като резултатите се дължат основно на продажбата на по-стари кораби, силния спот пазар и увеличаването на дългосрочните чартърни договори.

Блокадата на Ормузкия проток беше наложена от Иран след въздушните удари на САЩ и Израел по Ислямската република. През пролива обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Междувременно Блумбърг съобщи, че НАТО обсъжда възможността да подпомага преминаването на кораби през пролива, ако блокадата не бъде прекратена до началото на юли. Според публикацията идеята има подкрепа от няколко държави членки, но все още липсва необходимият консенсус в рамките на алианса. Досега страните от НАТО поддържаха позиция, че ще се включат едва след края на бойните действия и при формиране на по-широка международна коалиция.