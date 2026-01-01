/ iStock

Петролът достигна най-високата си цена за годината в първия ден от операцията на президента Доналд Тръмп, насочена към осигуряване на преминаването на блокирани кораби през Ормузкия проток, на фона на продължаващо напрежение в световната енергийна търговия.

Фючърсите на Brent се понижиха с 1,1% до 113,4 долара за барел във вторник, след като в понеделник скочиха с 5,8% и достигнаха 114,4 долара — най-високото затваряне за 2026 г. Американският WTI спадна с 2,1% до 104,3 долара за барел.

Цените остават силно волатилни на фона на кризата около Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около 20% от световния петролен трафик. Според данни на S&P Global Market Intelligence вчера са преминали едва четири кораба при над 120 дневно преди войната.

Заради поскъпването на петрола бензинът в САЩ вече е 4,46 долара за галон, а анализатори предупреждават, че при продължаващо блокиране може да достигне 5 долара — близо до рекорда от 2022 г.

Новата инициатива на Белия дом, наречена „Проект Свобода“, цели да възстанови движението през протока, но засега не води до съществено увеличение на корабния трафик.

По темата

CNN
Последвайте ни

Бизнес