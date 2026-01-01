Петролът достигна най-високата си цена за годината в първия ден от операцията на президента Доналд Тръмп, насочена към осигуряване на преминаването на блокирани кораби през Ормузкия проток, на фона на продължаващо напрежение в световната енергийна търговия.

Фючърсите на Brent се понижиха с 1,1% до 113,4 долара за барел във вторник, след като в понеделник скочиха с 5,8% и достигнаха 114,4 долара — най-високото затваряне за 2026 г. Американският WTI спадна с 2,1% до 104,3 долара за барел.

Цените остават силно волатилни на фона на кризата около Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около 20% от световния петролен трафик. Според данни на S&P Global Market Intelligence вчера са преминали едва четири кораба при над 120 дневно преди войната.

Заради поскъпването на петрола бензинът в САЩ вече е 4,46 долара за галон, а анализатори предупреждават, че при продължаващо блокиране може да достигне 5 долара — близо до рекорда от 2022 г.

Новата инициатива на Белия дом, наречена „Проект Свобода“, цели да възстанови движението през протока, но засега не води до съществено увеличение на корабния трафик.