В официално изявление Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) съобщи, че е обявил нова зона за морски контрол в стратегическия Ормузкия проток.

Според съобщението новата зона за „интелигентен контрол“ на въоръжените сили на Ислямската република е определена, както следва:

на юг: линията между планината Мобарак в Иран и южно от Фуджейра в Обединените арабски емирства;

на запад: линията между края на остров Кешм в Иран и Умм ал-Куайн в Обединените арабски емирства.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „съдействат за освобождаването“ на кораби, блокирани в Ормузкия проток, считано от понеделник, като даде сигнал, че администрацията му възнамерява да пробие иранската блокада на стратегическия воден път.

Тръмп посочи, че стартира операцията - наречена Project Freedom - по искане на държави, чиито плавателни съдове са блокирани в протока, като ги определи като „неутрални и невинни странични наблюдатели“.

Централното командване на САЩ съобщи в изявление, че от понеделник ще започне да подпомага търговски кораби, „стремящи се към свободно преминаване“ през протока.

Междувременно командирът на Централния щаб „Хатам ал-Анбия“ генерал-майор Али Абдолахи предупреди, че всяка чуждестранна военна сила, особено Съединените щати, ще бъде атакувана, ако се опита да се приближи или да навлезе в Ормузкия проток, припомня агенция Tasnim.