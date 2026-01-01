Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. Река Янтра е навлязла в пика на нивото си - 7.24 метра. Има бедстващи хора. Залети са някои от най-ниските части - ул. "Григорий Цамблак" и улици в кв. "Асенов".

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) с две високопроходими машини се включиха тази нощ в действията в помощ на населението от град Велико Търново. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра. След временно подобряване на обстановката и спадане на нивото на реката екипите са изтеглени, като остават в готовност за последващи действия.

Представител от Националния военен университет участва и в работата на кризисния щаб, който координира действията в община Велико Търново. Екипът на НВУ остава в готовност да се включи с допълнителни действия на терен.

Българската армия ще продължи да осигурява сили и средства за подпомагане на дейностите по преодоляване на последиците от наводненията и ще остане в готовност за оказване на съдействие в най-засегнатите райони при необходимост.

Отменям празничната програма във Велико Търново за 24 май, написа още кметът. "Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача! Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това", написа той.

"Поводи за празници ще има достатъчно занапред. Важни сега са хората! Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането!", пише още Панов.

"Създадена е организация за евакуация на всички нуждаещи се, осигурили сме настаняване в Кризисния център, Помагат екипите на Полицията, Пожарната, НВУ "Васил Левски". Няма пострадали хора", написа кметът.

Директорите на всички великотърновски училища, които тази година изпращат абитуриенти, са заявили категорично желание традиционните дефилета по червения килим да се проведат. Това съобщи по-късно кметът на Велико Търново.

След поредица от разговори между училищните ръководства и дирекция „Образование“ в Общината е било взето решение изпращанията на зрелостниците на 24 и 25 май да се състоят по предварителната програма.

Дефилетата ще започнат от 18:00 часа, за да могат абитуриентите да изживеят своите празнични мигове.

„След поредица от разговори, проведени между училищните директори и дирекция „Образование" в Община Велико Търново, бе решено, че дефилетата утре вечер и на 25 май ще се състоят така, както е по план – от 18:00 ч., за да може всеки ученик да изживее своите абитуриентски мигове", посочва Даниел Панов.

Евакуирана е възрастна жена от улица "Григорий Цамблак" в кв. "Света гора", написа още кметът. Там Янтра е излезла от коритото си и заляла част от улицата. Евакуирани са двама души от Пушево и още четирима жители на Дебелец.

Кметът пише още, че при нужда са в готовност и за евакуация и за ниските части на квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна".

"Изключително тежка беше обстановката в село Пушево и село Леденик в ранните часове на деня. Задействахме и системата BG-Alert, още в 8:30 часа свикахме кризисния щаб. Имаше бедстващи хора, повече от тях се бяха евакуирали при свои близки. Двама човека са настанени в кризисния център на общината. Има още 25 свободни легла в случай, че има нужда. И Националният военен университет също участва с техника", посочи Панов.

На място са и екипи на полицията и пожарната.

Той посочва, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем, отбелязва Панов и добавя, че за минути е паднал дъжд, повече отколкото за цял месец.

Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час, пише още той.

Кметът информира, че продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.

В Габрово река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" заради проливния дъжд снощи.