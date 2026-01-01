Украинският президент Володимир Зеленски разговаря с международните партньори на Украйна от Великобритания, Франция и Германия, предаде Укринформ.

Зеленски е осведомил германския канцлер Фридрих Мерц, британския министър-председател Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон за ситуацията в Украйна и им е благодарил за уважението, с което те се отнасят към украинските военнослужещи.

По думите на украинския държавен глава до края на тази седмица "може да постъпи нова информация за готовността на американците" за участие в преговорите за край на войната в Украйна.

"Разговаряхме с нашите европейски приятели – Великобритания, Франция, Германия. До края на тази седмица може да се очаква нова информация за готовността на американците (за участие в преговорите за край на войната в Украйна). Разбира се, всичко зависи от развитието на ситуацията около Иран, Америка е съсредоточена върху него. Правим всичко по силите си за увеличаването на нашите дипломатически усилия, за да можем да прекратим войната колкото се може по-скоро. Очевидно е, че това е основен наш приоритет", подчерта Зеленски.

Украинският президент заяви, че Украйна винаги е настоявала Европа да участва в преговорите. Той подчерта, че гласът на европейците със сигурност ще бъде чут.

"Въпросът е как точно ще си сътрудничим, за да постигнем траен и достоен мир", допълни Зеленски.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери по време на неформалната среща в Швеция на министрите на външните работи на държавите членове на НАТО, че преговорите за край на войната на Русия срещу Украйна с посредничеството на САЩ са били прекратени поради недостатъчния напредък, но САЩ са готови отново да се присъединят към тях, ако има възможност за постигане на резултати.

"През последните няколко месеца просто имахме усещане, че няма достатъчно голям напредък, но може би ситуацията ще се промени. Ако видим възможност да организираме преговори, които биха могли да бъдат по-скоро продуктивни, отколкото контрапродуктивни и има шанс те да се увенчаят с успех, то тогава сме готови да изиграем тази роля", посочи Рубио.

Същевременно той отрече информация, според която Вашингтон оказва натиск върху Киев, посочи Укринформ.