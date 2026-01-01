10 500 деца, ученици, студенти, духовници, културни и читалищни дейци ще шестват празнично на 24 май, от 10.30 часа по ул. „Александровска“ и „Богориди“ до терасата в Морската градина в Бургас в чест на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело

Малко преди да потегли шествието, в 10.15 часа Архимандрит Стефан ще отслужи благословия и молитва по повод празника и всички участници и зрители, съобщиха от Общината.

Веднага след това икона и портрет с ликовете на светите братя Кирил и Методий и надписа „Върви народе, възродени“ ще поведат 24-майския парад. След тях седмокласници от ОУ „Пейо К. Яворов“ ще носят буквите от глаголицата, а единадесетокласници от ПГМКР „Св. Никола“ ще шестват с тези от кирилицата.

В общоградското отбелязване на 24 май ще участват общо 34 детски градини, 45 училища, представители на всички университети и академични филиали в Бургас, духовенство, чуждестранни студенти, обучаващи се в Бургас, читалища и културни центрове.

Гвардейските състави на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, духови и мажоретни ученически състави ще допринесат за още по-доброто настроение на всички участници, родители и гости на града.

Празничното 24-майско шествие ще потегли в 10.30 часа с маршрут: пл. „Тройката“ - ул. „Александровска“ - ул. „Алеко Богориди“ - Балюстрадата до Културен център „Морско казино“, като след достигане в Морската градина учениците на всяко училище ще поднесат цветя на паметник от Алеята на възрожденците.

За безопасното протичане на мащабното празнично шествие в Бургас органите на реда ще спрат движението по пресечките на улица „Богориди” с улица „Лермонтов”, улица „Константин Фотинов”, улица „Цар Симеон I” и бул. „Демокрация“, както и кръстовището на улица „Цар Симеон I“ с бул. „Булаир“, за времето от 9.30 до 13.30 часа.

В Дружество на художниците в Бургас на ул. „Александровска“ № 22 от 12.00 часа ще бъде открита традиционната изложба на бургаските художници „24 май“, на която по традиция ще бъде връчена наградата „Млад художник на годината“.