Изключително благодарна съм за тази подкрепа, която получавам за следващото домакинство на „Евровизия 2027“. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

И уточни, че подкрепата не е само финансова. „Подкрепата е логистична, инфраструктурна – подкрепа във всяка една област“, съобщи Милотинова.

Директорът на БНТ отбеляза, че се набелязват първи стъпки за провеждането на „Евровизия 2027“. Тя категорично заяви, че все още не е избран град, в който да се проведе конкурсът. „Има изисквания, които по стандарт трябва да се покрият. Ние ще вървим по стандарта, който видяхме във Виена. Ще пуснем въпросници, които ще изпратим към общините“, допълни Милена Милотинова.

По думите ѝ, изискванията са за зала с най-малко 10 000 души вместимост, трябва да има големи площи за пресцентрове и улеснение на журналистите, трябва да има свободни площи за артистите и техните екипи, трябва да има площи за прически и грим и други.

„Ще имаме много строга подкрепа за финансирането. Библията, по която вървим, е 200 страници и в момента се превежда и обработва. Тя ще се даде на общините, за да се запознаят с изискванията“, заключи тя.