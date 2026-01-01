Очакваме днес или във вторник от САЩ да постъпи нота с искане за удължаване на престоя на американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Георги Георгиев от „Възраждане“ относно това дали Министерството на отбраната ще разреши удължаване на срока на престой на американските самолети на летището в София.

Стоянов посочи, че при постъпване на такава нота ще бъде извършен задълбочен и всеобхватен анализ, оценка на риска и заплахите и, в зависимост от резултатите от анализа, ще бъде спазена законовата процедура. Той добави, че народните представители ще получат информация за взетото решение.

Американските самолети може да останат по-дълго на летище „Васил Левски“

Премиерът Румен Радев заяви на заседанието на Министерския съвет тази седмица, че очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолети и цистерни на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски“ – София. Той припомни, че техниката е разположена на летището по силата на решение на Министерския съвет на кабинета „Желязков“ със срок на пребиваване до края на май.

Радев съобщи тогана, че е провел телефонен разговор с военния министър на САЩ Пийт Хегсет, а след това и с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му в разговора с американския президент е поставил въпроса за отпадане на визите за българските граждани. „Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък“, отбеляза още премиерът.