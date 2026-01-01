Музеите, библиотеките и сценичните изкуства в България продължават да привличат все повече публика през 2025 година, показват данни на Националния статистически институт. Въпреки известен спад при посещаемостта в кината, културният сектор като цяло бележи активна година с ръст на читателите, музейните посещения и театралните представления.

Все повече посетители в музеите

Към края на 2025 г. в страната функционират 182 самостоятелни музея, от които 100 са общи, а 82 – специализирани. Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, достигат 7,865 млн. фондови единици, което е увеличение с 1,7% спрямо предходната година.

Посещенията в музеите също нарастват значително – през 2025 г. те са 6,394 млн., или с 26,1% повече в сравнение с 2024 година. Безплатните посещения представляват 11% от всички, а интересът от чуждестранни туристи също расте – регистрирани са 1,192 млн. посещения от чужденци. Данните от графиката на първа страница показват устойчиво увеличение на музейната посещаемост през последните четири години.

Театрите запазват силни позиции

През 2025 г. действащите 89 театъра в страната са организирали над 16 хил. представления, посетени от 2,303 млн. зрители. Макар броят на постановките да остава почти без промяна спрямо 2024 г., посещаемостта намалява с 2,8%. Средният брой зрители на едно представление е 143 души.

Най-голям дял имат драматичните театри – 43,8%, следвани от куклените с 28,1%. Оперните и балетните театри, драматично-куклените сцени и цирковете също запазват присъствие в културния живот на страната, показва диаграмата на втора страница.

Увеличение се отчита и при музикалните колективи – филхармонии, ансамбли и оркестри, чиито представления нарастват с 37,5% спрямо 2024 година.

Библиотеките привличат нови читатели

Библиотеките с фонд над 200 хил. единици са 49, а общият библиотечен фонд достига 34,75 млн. документа. Най-голям дял заемат книгите – над 20 млн. броя.

Регистрираните читатели са 287 хил., което е с 3,6% повече спрямо 2024 година. Посещенията в библиотеките нарастват с 12,5% и достигат близо 5 млн. Графиката на трета страница показва и увеличение на заемания библиотечен фонд, който достига 7,567 млн. библиотечни единици.

Спад при посещенията в кината

В края на 2025 г. в България работят 85 кина с общо 238 екрана. Макар прожекциите да се увеличават с 4,7%, посещаемостта намалява с 8,1% спрямо предходната година.

Най-много кина има в Югозападния район – 28, като те са отчели над 2 млн. зрители. В София функционират 17 кина с 85 екрана, в които са прожектирани близо 3 хил. филма.

Радиото и телевизията залагат основно на музика

През 2025 г. лицензираните радиооператори са излъчили 583 хил. часа програми. Най-голям дял заемат музикалните предавания – 63,5%, следвани от новините с 8%.

Телевизионните оператори в страната са 123, а общата продължителност на излъчените програми достига 816,4 хил. часа – с 1,8% повече от 2024 година. Художествените предавания имат най-голям дял в програмната схема – 24,9%, следвани от музикалните и спортните предавания.