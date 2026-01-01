Ударите на украинската армия все по-често поразяват цели на територията на Русия. А руската ПВО се проваля. Експерти говорят за нова фаза на войната, пише Deutsche Welle . Какво означава това?

На неспирните руски удари с ракети и дронове, които разрушават гражданската инфраструктура и водят до жертви сред мирното население, Киев започна да отговаря със засилени атаки. Ударите на украинската армия все по-често поразяват цели на територията на Русия. Как стана възможно това, каква е актуалната ситуация на фронта и защото наблюдателите смятат, че става дума за нова фаза на войната?

По думите на военния експерт полковник Маркус Райзнер във войната се наблюдава промяна. "Киев вече води война на стратегическо ниво и, за разлика от последните години, когато руските въздушни удари срещу Украйна преобладаваха, днес е в състояние бързо да отговори на Русия и на нейните въздушни атаки."

"Това не е само временно явление"

"Как стана възможно това? Според мен Украйна научи много през последните години и въпреки известното дистанциране на САЩ, намери съюзници в Европа, които ѝ помагат да произведе толкова дронове, че те да са достатъчно за извършването на ефективни атаки срещу Русия", продължава той. "Украйна трябваше да натрупа сили за ефективни атаки. Това означава, че страната може да изстреля повече дронове, отколкото Русия може да отбие чрез своята система за противовъздушна отбрана", казва Райзнер.

Подобно наблюдение споделя израелският военен експерт Давид Шарп с уточнението, че украинците "не просто са натрупали сили". "Те организираха масово производство на широк асортимент дронове и резултатите от това се отразяват на мащабите на ударите. Това не е временно явление", убеден е Шарп.

Същевременно той отбелязва, че тактиката за използване на дронове с цел спиране на придвижването на противниковите войски, към която прибягват украинците, не е нова. "Дроновете отдавна станаха основно средство за поражение на фронта за двете страни. Но понеже руската армия настъпва по-активно, тя е задействала в по-голяма степен пехотата, респективно целите за украинците са повече."

Оценката на Шарп е, че активното използване на дронове от украинската армия се дължи "не винаги на добри условия", а на факта, че на нея ѝ липсва собствена пехота и качествена, многобройна авиация. "А дроновете са достатъчно ефективно и достъпно за масово производство оръжие, затова и то се използва в пълна степен."

Руските рафинерии - "законна цел" за Украйна

Според експерта от украинския Център за приложни политически изследвания Володимир Фесенко, за Киев активното използване на дронове за атаки срещу Русия, т.е. "асиметричната война, пренасянето на войната на територията на Русия", са един от главните методи за устояване на руската агресия. "За нас това е много важна част от войната - понеже не можем да се конкурираме с Русия в сферата на ресурсите въпреки европейската поддръжка за нашата страна", подчертава той.

"Това, че самите руснаци усещат тази война, е по-скоро страничен ефект. Но от чисто психологическа гледна точка това също е много важно", допълва експертът, който споделя мнението, че въздушните удари дълбоко в територията на Русия са свидетелство за началото на нова фаза на конфликта.

Фесенко напомня, че основни цели на украинските атаки в Русия са военните заводи и рафинериите. "Основните приходи, които позволяват на Русия да продължава войната, са от продажбата на нефт. Затова рафинериите са законна цел за Украйна." Експертът казва пред ДВ, че една от най-привлекателните цели за Украйна в перспектива е икономическата зона "Алабуга", където се намират руските предприятия за производство на дронове, а освен това за Киев е важно да атакува пристанищата в Балтийско море, защото оттам минава основната част от нефтения износ на Русия. Сред целите той изброява и обектите с военно значение в околностите на Москва и Санкт Петербург.

Защо руската ПВО не се справя с украинските дронове?

Руските власти все по-често информират за унищожени украински дронове, наближили Москва или други градове. Защо руската противовъздушна отбрана (ПВО) не се справя? Има и обективни, и субективни причини, коментира израелският военен експерт Давид Шарп. "На първо място, това не е най-съвършената материално-техническа част - въпреки цялата пропаганда руската ПВО не е върхът на технологиите. Освен това тя не е била създадена за борба с дронове, а с класически цели."

На второ място роля играе не най-добрата подготовка на личния състав и командването на ПВО, продължава той и дава като пример недостига на средства за ПВО. Русия съвсем не е единствената страна, която се сблъсква с този проблем, тъй като производството на тези средства е не само скъп, но и технически сложен процес.

Заради всичко това руската ПВО не действа далновидно, отбелязва Шарп, според когото Русия сега се опитва да натрупа ресурси, за да засили натиска и в рамките на лятната кампания да постигне големи резултати. "Постигнатото през пролетта явно не отговаря на очакванията на руското командване и лично на Путин", казва той. Руското ръководство "няма да се откаже от идеята да завладее Донбас, а и каквото друго е възможно да се завладее пътьом", прогнозира той. Затова задължително ще има опити за засилване на натиска по ключовите фронтови участъци.

Ескалация или мирни преговори: какво предстои?

Володимир Фесенко смята, че в условията на патова ситуация Кремъл има две алтернативи. Първата е постепенно да започнат реалистични преговори за прекратяване на военните действия чрез прагматичен компромис. "Другият вариант е много рискован. Това е ескалация на войната, свързана с масова мобилизация. Но това може да засили кризисните тенденции в Русия: недоволството на населението и умората от войната."

Украинският политолог предполага, че в Москва разглеждат и още един вариант – да се опитат да атакуват съседните европейски държави, вероятно в хибридна форма, и така да изпитат стабилността на НАТО и да сплашат западните съюзници на Украйна, за да се откажат те да я подкрепят и да направят отстъпки на Русия. "Всеки от тези варианти е много рискован. Затова мисля, че в Кремъл още не е взето окончателно решение – залага се на летните атаки срещу Украйна с надеждата тя да бъде пречупена, като вече след това през есента ще се вземе решение за по-нататъшните действия", резумира Фесенко.