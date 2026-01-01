Стотици хора преминаха на 21 май през столицата на Гренландия, за да протестират срещу откриването на по-голямо американско консулство.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които се вижда как протестиращите викат: „Вървете си у дома, САЩ!“

Демонстрантите носеха и плакати с надпис „Не искаме парите ви“, докато гостите в новооткрития дипломатически офис в центъра на Нуук присъстваха на прием по повод разширяването, предаде Анадолската агенция.

Модернизираното консулство е част от по-широките усилия на САЩ да разширят дипломатическото и стратегическото си присъствие в Гренландия, полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания, на фона на продължаващия интерес на президента Доналд Тръмп към арктическия остров.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен отказа да присъства на церемонията по откриването, а няколко други официални лица също пропуснаха събитието, докато отношенията с Вашингтон остават напрегнати. Депутатите също публично отхвърлиха покани за събития в консулството, позовавайки се на политическия климат.

Посланикът на САЩ в Дания Кен Хауъри заяви, че САЩ са изключили употребата на сила и подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландците.

Въпреки тези уверения, откриването подчерта нарастващата обществена опозиция и политическото недоволство от разширеното присъствие на САЩ на острова.