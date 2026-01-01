Франция обяви, че е първата страна от ЕС, която откри консулство в Гренландия, предаде ДПА.

Френското външно министерство съобщи в публикация в "Екс", че Жан-Ноел Поарие, френският генерален консул в Нук, столицата на Гренландия, е започнал работа. Той ще отговаря, наред с други задачи, за укрепването на политическите връзки с местните политици.

Френският президент Еманюел Макрон обяви плановете за консулството в Нук през юни миналата година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да поеме контрола над Гренландия, полуавтономна територия на Дания.

Канада и Франция планират да открият консулства в Гренландия

Конфликтът около арктическия остров ескалира наскоро, когато Тръмп заплаши да го анексира, като отказа да изключи използването на сила за тази цел.

На среща в швейцарския курорт Давос миналия месец Тръмп оттегли заплахите си да използва военна сила и отмени наказателните мита срещу няколко европейски страни, които се бяха противопоставили на усилията му.

Дания и САЩ се опитват да намерят решение чрез преговори, отбелязва ДПА.