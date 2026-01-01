Дания е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и за сигурността на Арктика, но при спазване на териториалната ѝ цялост, заяви днес датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес.

"Можем да преговаряме по всички политически аспекти: сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет", каза Фредериксен.

Западни медии: Тръмп смекчи тона за Гренландия, Украйна остави на Европа

Dariknews.bg припомня, че Гренландия е най-големият остров в света и от 1814 г. е под контрола на Дания след договор с Норвегия. През 20 век Дания утвърждава своя суверенитет над територията, включително след международни спорове с Норвегия, които са решени в нейна полза.

Американският президент Доналд Тръмп вижда Гренландия като стратегически важна територия — както за националната сигурност на САЩ, така и за балансиране на влиянието на други глобални играчи. Той е последователен в заявките си, че иска САЩ да започнат преговори за неин „придобиване“, въпреки че използването на сила не е част от официалните му намерения. Тази позиция поставя въпроса за суверенитета на Гренландия в геополитически фокус и предизвиква силни дипломатически реакции както в Европа, така и сред самите гренландци.