Участието на американския президент Доналд Тръмп в годишната среща на Световния икономически форум в Давос е водеща тема в западния печат.

Тръмп отхвърли употребата на сила в Гренландия и обяви основите на споразумение, пише в заглавие испанският в. "Паис" по повод речта на Тръмп в Давос, в рамките на която той засегна темата за арктическия остров - автономна територия на Дания.

"Паис" отбелязва, че в Давос президентът на Съединените щати е изразил различна позиция по отношение на Гренландия, която беше заплашил да анексира независимо с какви средства. Така той породи най-голямото трансатлантическо разногласие от десетилетия. Испанското издание обръща внимание на думите на Тръмп, че няма да използва сила, за да установи контрол над Гренландия, и на публикацията му в социалната мрежа "Трут соушъл", че са положени основите на споразумение.

Времето ще даде перспектива и ще поясни динамиката, но до завоя в Давос се стига на фона на сътресения на пазарите и ясно противопоставяне на на европейските страни и Канада, изтъква испанският всекидневник.

Отказът от употреба на сила и перспективите за споразумение бяха лъч светлина в иначе мрачната реч на Тръмп в Давос, пише "Паис". Речта му продължи повече от час и в нея бяха очертани основните щрихи на тръмпистката визия за света, според която Европа е континент, който върви в погрешна посока.

Тръмп се отказа от митата (във връзка с Гренландия) и оповести сделка за Гренландия "за всички държави от НАТО", пише в заглавие британският в. "Таймс".

В речта си пред световните лидери в Давос американският президент изключи употребата на сила за отнемане на арктическия остров от Дания, извежда като акцент "Таймс".

Президентът Тръмп се съгласи с рамково решение с НАТО за "голямото и красиво парче лед", пише в. "Дейли телеграф".

Анонсът за "рамка на бъдеща сделка" за Гренландия, направен от Тръмп след седмици на ескалиращи заплахи, бе посрещнат с дълбок скептицизъм от хората в арктическата територия, отбелязва в. "Гардиън".

Френският в. "Фигаро" се фокусира върху думите на Тръмп, че е работа на Европа да реши проблема с войната в Украйна, а не на Съединените щати.

"Работя върху войната в Украйна от година, а през това време сложих край на осем войни", каза Тръмп, цитиран от изданието.