Канада и Франция планират да открият консулски служби в столицата на Гренландия, за да демонстрират подкрепа за съюзника си в НАТО Дания на фона на американските усилия за установяване на контрол над полуавтономния датски остров, предаде Асошиейтед прес.

Канадският министър на външните работи Анита Ананд ще пристигне в Нук, за да открие консулство, което според представители на властите би могло да помогне за укрепване на сътрудничеството по въпроси като климатичните промени и правата на коренното население. Тя ще бъде придружена от генерал-губернатора по въпросите на коренното население на Канада Мери Саймън.

Френското министерството на външните работи от своя страна обяви, че Жан-Ноел Поаире ще встъпи в длъжност като генерален консул, като по този начин Франция ще стане първата страна от ЕС със свое генерално консулство в Гренландия.

Докъде ще стигне Европа, за да защити Гренландия от Тръмп

На Поаире ще бъде поставена „задачата да работи за задълбочаване на вече съществуващите проекти за сътрудничество с Гренландия в културната, научната и икономическата сфера, като в същото време тя ще укрепва политическите връзки с местните власти“, заяви френското ведомство.

Канада обеща да открие консулска служба в Гренландия през 2024 г., преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да започне да говори за установяване на американски контрол над острова, посочва АП.

Френската страна казва, че решението за откриване на нейната консулска служба е било взето по време на посещението на държавния глава Еманюел Макрон в Гренландия през юни.

Франция иска учение на НАТО в Гренландия

Тръмп миналия месец обяви, че ще наложи нови мита на Дания и седем други европейски страни, които се противопоставят на желанието му да поеме контрола над арктическия остров, припомня АП. Той обаче внезапно се отказа от тази своя заплаха след като обяви, че е била договорена рамка за сделка за достъп до богатата на полезни изкопаеми датска територия с посредничеството на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Почти никакви подробности обаче не бяха оповестени за това споразумение.

Междувременно миналата седмица започнаха технически преговори между САЩ, Дания и Гренландия за изработване на сделка за сигурността в Арктика. Дания и Гренландия се съгласиха да участват в работната група по време на посещението в Гренландия на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, преди Тръмп да отправи заплахите си за налагане на мита.