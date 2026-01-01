Речта на Доналд Тръмп пред Световния икономически форум в Давос беше очаквана с голям интерес, включително поради неговите оспорвани планове за Гренландия. За някои от темите, които засегна Тръмп, пише Deutsche Welle .

Американският президент се спря подробно на успехите, които САЩ са постигнали под негово ръководство от началото на втория му мандат, започнал преди една година, като в тази връзка спомена и борбата срещу престъпността, която била ограничена в големите американски градове с помощта на Националната гвардия. Особено внимание той отдели на развитието на икономиката.

"Преди бяхме мъртва страна"

"Преди бяхме мъртва страна, а сега станахме най-добрата в света“, заяви между другото Тръмп, като отправи критики към икономическата политика на предишния президент Байдън. Доналд Тръмп обяви също, че под негово ръководство високата инфлация в страната е победена. „Америка е моторът на света, от който и другите страни могат да извличат ползи“, заяви президентът, като обяви, че прирастът в икономиката би трябвало да е централната цел на всички и в Европа.

"Обичам Европа, но тя не върви в правилна посока"

"Аз искам Европа да има успех. Обичам Европа, но не вярвам, че тя върви в правилната посока", заяви Тръмп, критикувайки развитието на възобновяемите енергии от ветрогенератори, които според него носят само загуби.

Тръмп се спря кратко и на войната в Украйна, като изрази съжаление за големия брой жертви и заяви, че иска да прекрати „тази кървава баня“. Според него както президентът Путин, така и президентът Володимир Зеленски желаят да се постигне „сделка за прекратяване на войната“. Тръмп обяви също, че смята да разговаря с Путин в идните дни и повтори някои от предишните си тези - например тази, че в Украйна трябва да се проведат честни избори и да се ограничи корупцията.

"Искам САЩ да придобият Гренландия"

"Уважавам хората в Гренландия, но всяка страна в НАТО трябва да има възможност да защитава страната си", заяви Тръмп, като изтъкна, че само мощна военна сила, каквато са САЩ, е в състояние да изпълни подобна задача успешно. Тръмп отново потвърди, че има намерение да придобие Гренландия, което САЩ опитвали да сторят от 200 години насам. Според президента това няма да представлява заплаха за НАТО, а по-скоро ще подсили Алианса. Той обяви, че е голям критик на НАТО, тъй като САЩ давали много, а получавали малко в замяна.

"Искам САЩ да придобият Гренландия, но няма да прилагам сила, за да я превзема“, обясни още президентът. „Нуждаем се от Гренландия за нашата национална сигурност и за международната сигурност. Всичко, което искаме от Дания, е възможността да отбраняваме Гренландия“, заяви президентът и апелира за незабавни преговори по този въпрос. Това според него ще повиши отбранителната способност не само на САЩ, а на целия свят.