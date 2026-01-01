Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир, предаде Ройтерс. Страната ни е сред основателите.

"Този ​​съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза тойТръмп. „Поздравления, г-н президент. Хартата вече е в пълна сила и Съветът за мир вече е официална международна организация“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на церемонията.

Асошиейтед прес съобщава, че България е сред страните в Съвета. Страната ни е представлявана там от премиера Росен Желязков.

По време на церемонията президентът представи и състава на „Съвета за мир“, в който участието на европейски държави беше ограничено. Сред присъстващите от Европа бяха българският премиер в оставка Росен Желязков, президентът на Косово Вьоса Османи и унгарският министър-председател Виктор Орбан, които положиха своите подписи. Турският министър на външните работи Хакан Фидан също бе сред тях. Липсваха официални представители на водещи западноевропейски съюзници на САЩ като Франция и Германия, предаде БГНЕС.

„Харесвам тази група. Харесвам всеки един от тях. Обикновено има двама или трима, които не харесвам, но тук не виждам такива“, заяви Тръмп.

Той посочи, че новата структура трябва да работи „в сътрудничество“ с ООН, въпреки критиките му към световната организация. „ООН има огромен потенциал, но не го използва“, каза американският президент и добави, че при конфликтите, които твърди, че е прекратил, не е разчитал на посредничеството на организацията. По думите му комбинацията между „Съвета за мир“ и ООН може да доведе до „нещо наистина уникално за света“.

Тръмп заяви, че в момента има „мир в Близкия изток“ и отново повтори твърдението си, че е сложил край на осем войни. Той добави, че „още една ще бъде уредена съвсем скоро“, визирайки войната между Русия и Украйна, която определи като конфликт, за който е смятал, „че ще бъде лесен“, но се е оказал най-трудният. Американският президент посочи, че през миналия месец са загинали 29 000 души, предимно войници, като определи броя на жертвите като „ужасяващ“.

ДПА отбелязва, че около 60 правителства са били поканени да се присъединят към Съвета, но малко от западните съюзници на Вашингтон открито обявиха, че приемат да се присъединят към този орган. Унгария и България са единствените страни от ЕС, които са подписали засега Устава на Съвета.

Новият Съвет първоначално бе замислен като малка група от световни лидери, които да следят спазването на примирието в ивицата Газа, но се превърна в нещо доста по-амбициозно.

Тръмп изрази увереност в идеята си преди очакваното "представяне на устава" на Съвета в кулоарите на форума в Давос.

"Много хора искат да се присъединят", каза Тръмп по време на вчерашната си среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Египет е сред страните, които обявиха, че ще се присъединят към Съвета.

"Това ще бъде най-престижният съвет, сформиран някога", каза Тръмп.

На представянето ще присъстват американският държавен секретар Марко Рубио, американският специален представител Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Ще присъстват също лидери или високопоставени дипломати от няколко страни, сред които министърът на външните работи принц Файсал бин Фархан, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, парагвайският президент Сантяго Пеня и казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев.

Очаква се още да участват аржентинският президент Хавиер Милей и индонезийският президент Прабово Субианто.

Тридесет и пет страни изразиха съгласие да се присъединят към проекта, заяви високопоставен представител на американската администрация пред репортери.