Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп не е обсъждал ключовия въпрос за датския суверенитет над Гренландия.

Рюте, който говори в телевизионно интервю за предаването „Special Report with Bret Baier“ по Fox News, даде малко подробности относно предполагаемата „рамка“ за споразумение, обявена от Тръмп след разговорите му с генералния секретар на НАТО.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на разговора си с американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, обяви днес говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс.

"Генералният секретар не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на срещата си с президента (Тръмп - бел. ред.) в Давос", каза Харт. Тя не предостави повече информация, уточнява Ройтерс.

„Имаме добро разбирателство, за да започнем наистина да работим по тези въпроси“, каза Рюте. Той повтори по-ранните си коментари пред АФП, че предстои още много работа, преди да се стигне до реално споразумение.

„Това означава, че и двете страни се съгласихме, когато погледнем НАТО и това, което НАТО като цяло може да направи, за да гарантира, че целият Арктически регион е сигурен“, заяви той.

Попитан дали при подобно споразумение Гренландия ще остане част от Кралство Дания, Рюте отговори: „Този въпрос повече не беше повдиган в разговорите ми тази вечер с президента“.

„Той е силно фокусиран върху това какво трябва да направим, за да гарантираме сигурността на този огромен Арктически регион, където в момента протичат значителни промени и където китайците и руснаците стават все по-активни, и как можем да го защитим“, добави Рюте. „Това беше действителният фокус на нашите разговори“.

Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на 56-ия Световен икономически форум в швейцарския курортен град Давос.

По-рано самият Рюте заяви, че страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа", предаде ДПА.