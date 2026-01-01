Европа не върви в правилната посока. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп от подиума на Световния икономически форум в Давос.

„Обичам Европа, искам да я видя просперираща, но тя не върви в правилната посока“, каза Тръмп, като добави, че "вече не може да познае" Стария континент.

Тръмп: Вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира

Що се отнася до Гренландия, държавният глава подчерта, че настоява за незабавни преговори за придобиването на арктическия остров. По думите му това няма да има негативни последици за целостта на НАТО.

„Настоявам за незабавни преговори за придобиването на Гренландия (...) Това не би било заплаха за НАТО. Това значително би повишило сигурността на целия алианс“, заяви той, като сравни Гренландия с "парче лед, необходимо за световния мир".

Президентът подчерта, че САЩ няма да използват "прекомерна" сила, за да включат арктическия остров към територията си.

„Няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила - бихме били неудържими, но няма да го направим“, каза той.

Пътуването на Тръмп до Швейцария бе забавено заради незначителен технически проблем на борда на президентския самолет "Еър форс 1", който наложи връщане във Вашингтон и смяна на самолета. От Белия дом увериха, че закъснението няма да повлияе на планираното му изказване.