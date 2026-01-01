Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториална експанзия, като сподели манипулирани изображения, с които намекна, че САЩ трябва да установят контрол над Канада. Същевременно поднови призивите Вашингтон да придобие Гренландия, предаде ДПА.

Една от снимките, публикувани в социалните мрежи, показва Тръмп в Овалния кабинет с европейски лидери, до презентационно табло с карта на Западното полукълбо, на която САЩ, Венецуела, Гренландия и Канада са изобразени в червено, бяло и синьо – цветовете на американското знаме.

Тръмп неведнъж е изказвал идеята Канада да премине под контрола на САЩ, като понякога предлага съседната страна да стане "51-вия щат" на Америка – коментари, които предизвикват възмущение в Канада.

Оригиналната снимка, използвана в манипулираното изображение, показва Тръмп на среща с европейски лидери в Овалния кабинет през август, на която обсъждат усилията за разрешаване на войната в Украйна. Сред присъстващите бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър и италианската премиерка Джорджа Мелони.

На втора снимка, споделена днес, Тръмп е изобразен как забива американско знаме в Гренландия, заобиколен от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. На преден план се вижда надпис: "Гренландия: територия на САЩ, 2026 г."

В поредица от публикации рано сутринта на платформата си "Трут Соушъл" Тръмп повтори искането си САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания, като нарече арктическия остров "от първостепенно значение" за глобалната сигурност.

"Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!", написа той.

Тръмп нарича желанието си да упражнява по-голям контрол над Западното полукълбо "Доктрината Донро“, комбинация от неговото име и това на Джеймс Монро, бивш президент на САЩ.

Тръмп заяви, че САЩ сега „управляват“ Венецуела след военната операция в Каракас на 3 януари и залавянето и отстраняването от поста на президента Николас Мадуро. Американският президент посочи, че Вашингтон ще контролира "безсрочно" продажбата на петрола на страната.