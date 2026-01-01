Президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя публикува своя снимка като „временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела“ дни след американска военна операция, довела до залавянето на държавния глава на страната Николас Мадуро.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп се представи като временно и. д. лидер на южноамериканската държава от януари 2026 г., предаде Анадолската агенция.

На 3 януари Съединените щати извършиха военна операция във Венецуела, при която бяха заловени Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха транспортирани в Ню Йорк, където срещу тях тече дело по обвинения, свързани с наркотици и оръжия. Президентът на САЩ заяви, че неговата администрация ще „управлява“ Венецуела и нейните петролни активи по време на преходен период.

След залавянето на Мадуро неговият вицепрезидент Делси Родригес положи клетва като временно изпълняващ длъжността президент.

Новото правителство на страната продължава да поддържа контакти с администрацията на Тръмп през този период, като американски екип от дипломатически и служители по сигурността пътува до Каракас, за да оцени възможността за възобновяване на дейността на посолството на САЩ.