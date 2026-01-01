Още 53,9 млн. евро по Общинската инвестиционна програма са разплатени на общините, съобщават от Министерството на финансите чрез интернет страницата си. Разплатената сума е част от 122 млн. евро одобрени, но неразплатени средства по програмата към 1 март 2026 година.

В периода 2-6 март 2026 г. на 72 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 138 проекта. Плащанията включват авансови, междинни и окончателни такива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.

Служебното правителство разплати 68 млн. евро на 89 общини

Така общата сума на разплатените средства достигна 232,2 млн. евро от общия финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за държавния бюджет - 460 млн. евро. Реализират се плащания единствено по проектите, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, се посочва в съобщението.