Специализирана полицейска операция с участието на жандармерията се осъществява в Ловешка област, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова. Операцията е започнала тази сутрин. Действията на полицаите са насочени към превенция и противодействие на конвенционалната престъпност, предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите, както и осигуряване на полицейско присъствие в малки населени места, уязвими райони и квартали.

Участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Плевен.

Обект на контрол са заложни къщи, офиси за бързи кредити и търговски обекти. Ще бъдат проверявани лица, за които има данни, че могат да окажат влияние върху свободното упражняване на избирателните права. Действията на полицейските органи са насочени към гарантиране на честен, законосъобразен и прозрачен изборен процес, добави Тодорова.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове на конкретни места в областта, на които се извършват проверки на лица и моторни превозни средства.

Полицейските действия ще продължат през целия ден.