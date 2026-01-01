На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

Операцията е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.

В края на март на територията на областта при специализирана полицейска операция бяха задържани 38 души, съобщи на брифинг след операцията и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Полицейската операция беше насочена не само срещу престъпления против политическите права на гражданите, а целия спектър на Наказателния кодекс, посочи тогава Кандев.