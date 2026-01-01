Представители на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще обявят актуални данни от проверките за увеличението на цените. Пресконференцията ще се проведе от 14:30 ч. в сградата на Централното управление на НАП.

Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта. Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления. Общият размер на глобите възлиза на над 1 милион евро.

Масовите проверки в страната започнаха през октомври миналата година във връзка с въвеждането на еврото у нас. Оттогава досега данъчните са извършили проверки в близо 14 000 търговски обекта, като най-много са хранителните магазини и заведенията за хранене.

Масираните проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото у нас ще продължат и през следващите месеци.