Момче на 17 години загина при катастрофа край карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив за NOVA .

Инцидентът е станал на 14 април около 18:30 часа на изхода на селото в посока Карлово. Според сигнала до тел. 112 автомобил е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в мантинела и дърво.

Шофьор загина при катастрофа в Свиленград

На място е изпратен патрул на Районното управление в Карлово, който е установил, че зад волана е бил 18-годишен водач с едва двумесечен стаж като шофьор.

В автомобила са пътували още две момчета - на 17 и на 15 години. И тримата са откарани в болница, където по-късно е съобщено за смъртта на 17-годишния пътник.

Местопроизшествието е било обезопасено, извършен е оглед. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, като е взета и кръвна проба за химичен анализ. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.