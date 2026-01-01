14-годишно момче е в кома и в тежко състояние след катастрофа в Бургаско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 април в района на пътната отсечка от Карнобат за Айтос - между разклона за село Кликач и разклона за село Чукарка.

Автомобил, управляван от 24-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост, е губил контрол и излизайки извън пътното платно се просурква в крайпътната мантинела, като навлиза отново в пътя и блъска движещия се в дясната пътна лента и опитващ се да го избегне автомобил, управляван от 27-годишен мъж.

Пострдаали са 35-годишен мъж - без опасност за живота, прегледан и освободен за домашно лечение. 33-годишна жена - отказала преглед и лечение.

7-годишната дъщеря на 35-годишния мъж, прегледана и освободена за домашно лечение.14-годишният син на 35-годишния мъж е настанен в болница в кома - с опасност за живота.

Нанесени са материални щети по пътната инфраструктура - засегнати са девет метални еластични прегради - мантинели и осем колчета към тях.