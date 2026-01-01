Мъж е задържан, след като е катастрофирал с товарен автомобил на автомагистрала „Европа“, управлявайки с над 3 промила алкохол в кръвта, съобщиха от РУ-Сливница.

Инцидентът е станал около 18:50 часа на 22 май в района на 32-ия километър на магистралата. На място бил изпратен автопатрул, след като постъпил сигнал за самокатастрофирал товарен автомобил.

При проверката полицейските служители тествали водача с дрегер, който отчел 3.02 промила алкохол.

Задържан е водачът с 1,74 промила алкохол, предизвикал катастрофата с жертви на АМ „Тракия“

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.

След приключване на първоначалните действия по разследването на шофьора е повдигнато обвинение, а мярката му за задържане е удължена до 72 часа.