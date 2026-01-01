"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 27 май - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кумарица“, Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Банска“, ул. „Китка“, ул. „Зенит“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Хаджи Димитър“ - кръстовището с ул. „Банска“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.