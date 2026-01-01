Един от испанците, поставени под карантина в Мадрид, след като пътуваха с круизния кораб „Хондиус“, е дал положителен тест за хантавирус, съобщи испанското министерство на здравеопазването, предадоха световните агенции.

„Пациентът е преместен в изолационен сектор на болницата „Гомес Уля“, уточниха от ведомството.

Хантавирусната инфекция е заболяване, което се предава от животни на хора (зооноза) главно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи. Човек може да се зарази чрез вдишване на аерозоли от изсъхнали екскрети, през очите и чрез кожни лезии или ухапване от гризач.