Под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград се провежда разследване след настъпилата смърт на 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в кв. „Струмско“ в гр. Благоевград.

В хода на разследване е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж от гр. Благоевград за престъпление по чл. 115 от НК – умишлено убийство.

Проведени са множество действия по разследване - разпити на свидетели, огледи на местопроизшествието, назначени са различни по вид експертизи с цел изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

С постановление на Окръжна прокуратура - Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Работата по случая продължава.