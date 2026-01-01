Стара река е излязла от коритото си, а водата е отнесла част от трасето на довеждащия колектор на Пречиствателната станция за отпадни води на Карлово, казаха от ВиК-Пловдив.

Аварията се е случила снощи, като вследствие отпадните води се изливат директно в реката.

От ВиК вече работят по отстраняване на повредата. Предстои да бъде изградено дублиращо аварийно трасе, което ще е разположено по-далеч от реката.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че към момента нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града.