Акциите на „СпейсЕкс“ (SpaceX) започнаха търговията си на борсата Nasdaq при цена от 150 долара за акция под борсовия код SPCX, след като компанията осъществи най-голямото първично публично предлагане в историята, с което Илон Мъск официално стана първият трилионер в света (човек притежаващ повече от 1000 милиарда долара - бел. ред.) предаде Си Ен Би Си.

По този начин акциите на компанията нараснаха с над 11 на сто спрямо оценката и при първичното публично предлагане. Към 18:55 ч. българско време книжата на "СпейсЕкс" достгнаха цена от 166,23 долара за брой.

Основателят и главен изпълнителен директор на компанията Мъск и президентът и оперативен директор Гуин Шотуел дадоха началото на борсовата търговия. Мъск се включи от Тексас, а Шотуел участва в церемонията на Nasdaq в Ню Йорк.

От документи, подадени късно снощи до „Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ“ (Securities and Exchange Commission), става ясно, че компанията е набрала 75 млрд. долара чрез продажбата на 555,6 милиона акции по цена от 135 долара за брой.

Сделката оценява „СпейсЕкс“ на около 1,77 трилиона долара и я превръща в седмата най-скъпа публична компания в Съединените щати. Пазарната ѝ оценка вече надхвърля тази на „Тесла“ (Tesla), производителя на електромобили, също контролиран от Илон Мъск.

Малко преди началото на търговията Мъск заяви във видеообръщение, че за него е „трудно да повярва“, че компания, започнала дейността си в склад, днес реализира най-голямото първично публично предлагане в историята. По думите му мисията на „СпейсЕкс“ е да „превърне научната фантастика в реалност“ и да създаде по-вдъхновяващо бъдеще.

Откриващата цена от 150 долара представлява ръст от около 11,1 процента спрямо цената от 135 долара за акция, определена при първичното публично предлагане.