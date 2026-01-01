Лисица, забелязана пред блок в София, предизвика тревога в социалните мрежи, след като останала на мястото с часове, а подадените сигнали към институциите не довели до бърза реакция.

За случая разказва жена във Facebook, която публикува снимка на животното. По думите ѝ първоначално се е свързала със сдружение „Зелени Балкани“, откъдето я насочили към Горското стопанство в София.

„От Зелени Балкани ме пратиха към Горското, които не ми вдигнаха“, пише тя.

Според публикуван от нея разговор с представители на организацията "Дивите животни", горските служби не обслужват градска среда. Оттам уточняват още, че приемат лисици за лечение, но не разполагат с екипи за залавяне на диви животни.

В отговора се посочва, че ако животното е активно, залавянето му е изключително трудно и обикновено става възможно едва когато то е в безпомощно състояние.

Жената твърди още, че е подала три сигнала на телефон 112 с молба за съдействие.

„Някой с други идеи, че институциите пак ги няма?“, пита тя в публикацията си.

По-късно тя съобщава, че при последното ѝ слизане пред блока лисицата вече не е била на мястото, но предполага, че се укрива в близките храсти. По думите ѝ животното е яло от оставената храна, а до него е била оставена и вода.

Жената допълва, че ако лисицата все още е в района на следващата сутрин, възнамерява да се свърже с други институции и организации, от които се надява да получи съдействие.

Появата на диви животни в градска среда не е необичайна, особено в квартали, разположени в близост до паркове, горски територии или зелени площи.