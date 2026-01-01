Жители на ул. „Момкова баня“ в квартал „Овча Купел“ протестират пред сградата на Столичния общински съвет срещу изграждането на нов транспортен мост над река Владайска. Съоръжението се строи на мястото на пешеходна пасарелка между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“, като ще свързва районите „Красно село“ и „Овча Купел“.

Изграждат нов транспортен мост над р. Владайска между районите „Красно село“ и „Овча купел“

Основните притеснения на протестиращите са, че съоръжението ще създаде риск за безопасността и ще натовари трафика в района. „Искаме строежът на автомобилния мост да спре, а пешеходният да бъде възстановен“, каза един от организаторите на протеста Христо Малчев. Той подчерта, че заради преминаващите тежкотоварни превозни средства съществува опасност от напукване на къщите на живеещите.

„Освен всичко друго, научихме за строежа в деня, в който докараха багерите“, посочи Малчев. „Това не е редно, особено за проект, който има толкова голям ефект върху „глухите“ улички, по които играят деца“, допълни той.

Припомняме, че на 7 юли Столичната община започна изграждането на транспортния мост над река Владайска, като се предвижда строителството да бъде завършено в срок от около три месеца. Габаритът на съоръжението е 12,50 м и включва пътно платно с ширина 7 м и два тротоара по 2,75 метра. От общината посочиха, че досегашната пасарелка е била в силно компрометирано състояние с тежки увреждания по носещата конструкция, парапетите и връхната конструкция, поради което на практика е била неизползваема.