Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа.

Продължава да е критично нивото на река Дунав

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Заради ниското ниво на Дунав: АЕЦ „Козлодуй“ предприема допълнителни мерки

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.