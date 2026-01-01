Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с 2 сантиметра през последните 24 часа и е достигнало минус 118 сантиметра под условната кота нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и усложнена. При Ново село е отчетено повишение с 1 сантиметър, а при Лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 сантиметра.

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В сила остават всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън фарватера. Тласкачът, който заседна преди ден в района на село Гомотарци, все още не е изтеглен. Празните секции от състава му са били преместени.