Останките на древен мост отново "изплуваха" от река Тибър в Рим в близост до базиликата "Свети Петър", след като седмици наред без дъжд доведоха до рязко спадане на нивото на водата, предаде Асошиейтед прес.

Мостът - известен като Мостът на Нерон, е кръстен на бившия римски император и някога е свързвал центъра на Рим с десния бряг на Тибър.

"Нерон е най-известната личност, свързана с това място, защото именно в Цирка на Нерон, където днес се намира Ватиканът, апостол Петър умира като мъченик", казва Антонела Бонини, археолог от Службата за културно наследство на Рим.

"Въпреки това учените смятат, че мостът е по-стар от епохата на Нерон и е построен от неговия чичо Калигула", посочва още Бонини, допълвайки, че съоръжението е съществувало още през 39 г. сл. Хр.

Дебитът на река Тибър е спаднал под 80 кубични метра в секунда, което е около половината от историческата средна стойност за месец юли, според Джовани Джиганти, координатор на Центъра за управление на водните ресурси към Службата за гражданска защита на Рим.

"Изправени сме пред сериозна водна криза. Това е криза, която се дължи и на факта, че макар през зимата да имаше обилни валежи, последвалите периоди на суша бяха доста дълги", каза Джиганти.

През 2022 г. сушата отново извади на показ останките от моста.