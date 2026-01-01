Климатичните промени изострят сушата тази година в Европа, като екстремните горещини ускоряват изпаряването на водните запаси, показва анализ на международната група климатолози "Уедър Атрибюшън" (Weather Attribution), цитиран от Ройтерс.

Анализът идва след като ниски нива на водата нарушиха корабоплаването, земеделието и промишлеността в страни, включително Румъния и Гърция. Много европейски страни страдат от суша това лято, отбелязва агенцията.

В Румъния ограниченията върху използването на вода за напояване засегнаха земеделските производители, а ниските нива на водите затрудниха корабоплаването и промишлените дейности. В Гърция седем острова обявиха извънредно положение заради суша, за да запазят водата.

В анализа си учените посочват, че в Източна Европа условията, благоприятстващи силното изпаряване на влагата, са били 40 пъти по-вероятни през първата половина на тази година в сравнение с периода преди индустриализацията, преди хората да започнат да изгарят изкопаеми горива в индустриален мащаб.

Според климатолозите изменението на климата променя начина, по който се образуват сушите в Европа – липсата на дъжд играе по-малка роля, докато по-топлият въздух, който пречи на дъждовните капки да се задържат в земята, допринася повече.

"Екстремните горещини поемат ролята на основен двигател на сушата на нашия континент", заяви климатологът Сара Кю от Кралската метеорологична служба на Нидерландия. „Виждаме как водните запаси се изпаряват от почвите и реките ни по-бързо, отколкото в свят без изменение на климата, превръщайки това, което биха били управляеми сухи периоди, в тежки суши“, каза тя.

Анализът показва, че сушите върху земеделските земи вече са пет пъти по-вероятни в Западна Европа и 11 пъти по-вероятни в Източна Европа заради климатичните промени.