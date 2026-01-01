Не съм и очаквал друго развитие, въпреки че се надявах да проявят разум, но очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа, това заяви правосъдният министър Николай Найденов по повод решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), които вчера гласуваха единодушно против искането на Найденов за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея. Разглеждането на искането се отлагаше на два пъти – на 8 и на 15 юли, когато колегията нямаше кворум да заседава.

Прокурорската колегия на ВСС гласува против искането на министър Найденов за отстраняване на Русинова

"Възможностите са пред мен, разбира се обжалване по съдебен ред, но за да кажа със сигурност дали ще обжалвам, или не - искам да се запозная с мотивите, тъй като още те не са налични", обясни Найденов.

По думите му Софийска градска прокуратура се е превърнала в "своеобразен хъб за чувствителни разследвания".

"Предполагам, че това пазене на Емилия Русинова е свързано с някое от тях. Мога да преположа, например, че едно от тези изследвания е свързано с "Хемус гейт", по който нещата са повече от притеснителни, предви дългия период, в който не се извършва нищо", допълни министър Николай Найденов.

След като част от разследванията по това производство бяха направени публични, то по никакъв начин не продължи. Най-вече, ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалните прокурори по това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване, каза още министърът. Той добави, че след като делата са в прокуратурата, е несериозно да се твърди, че член на изпълнителната власт може да оказва каквото и да е влияние по тях.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави тогава Янкулов.

"Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, заяви Емилия Русинова в писмена позиция", изпратена до медиите през април.