Правителството ще продължи да работи за запазването на въглищната енергетика като суверенна базова мощност, защитата на работещите в сектора и устойчивото развитие на енергетиката. Това е заявил министър-председателят Румен Радев на среща с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В срещата са участвали още вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По време на разговора представители на двата национално представителни синдиката са изразили притеснения относно преструктурирането на въглищната енергетика и съкращаването на работни места в резултат на реформите, предприети през последните години.

Според премиера правителството води постоянен диалог с Европейската комисия по договорените реформи в енергийния сектор, както и по темповете и мащаба на зеления преход. Той е подчертал, че кабинетът е решен да работи за устойчивото развитие на регионите и за запазване на заетостта в Стара Загора и района.

Пресслужба Министерски съвет

Румен Радев е отбелязал, че договорената отсрочка за затваряне на топлоелектрическите централи в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа жизнеспособност заради европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти.

По думите му България, заедно с други държави членки на ЕС, настоява за преразглеждане на Схемата за търговия с емисии и за признаване на ролята на въглищната енергетика като ключова базова мощност, особено в условията на енергийна криза.

По време на срещата са били обсъдени и мерки за социалната защита на работещите в сектора, включително възможности за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация на терени, трансформация на производствата, изграждане на нови технологични мощности, преквалификация на работниците и привличане на инвестиции в региона на Стара Загора.