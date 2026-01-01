Безработните през второто тримесечие на 2026 г. са 107 100, от които 65 200 (60,9 на сто) са мъже и 41 900 (39,1 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 3,5 на сто, съответно 4 на сто при мъжете и 3 на сто при жените, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Ето каква е безработицата у нас за юни 2026 г.

През първото тримесечие на годината коефициентът на безработица в страната е бил 3,2 на сто, показва справка в НСИ.

През второто тримесечие от общия брой на безработните 11,5 на сто търсят работа за първи път, продължително безработни (от една година или повече) са 42 на сто, а коефициентът на продължителна безработица е 1,5 на сто. Коефициентът на младежката (15 - 29 навършени години) през второто тримесечие на 2026 г. е 8,1 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта.

Общият брой на заетите през второто тримесечие на 2026 г. е 2 917 900. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53 на сто.

В сектора на услугите работят 1 951 600 души, или 66,9 на от заетите, в индустрията - 816 200 (28 на сто), а в селското, горското и рибното стопанство - 150 000 (5,1 на сто).

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината общият брой на заетите е бил 2 916 500, делът на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е бил 53 на сто. В сектора на услугите са работили 67,9 на сто, в индустрията - 27,7 на сто), а в селското, горското и рибното стопанство - 4,4 на сто.