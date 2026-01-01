Финансовият министър Гълъб Донев определи изявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев относно свръхпечалбите на банките като „излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ“.

„Особено финала на неговото изказване навежда в размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на Българска народна банка“, така отговори Донев на журналистически въпрос относно Димитър Радев.

По думите му Димитър Радев прави внушения. „Не трябва да е политическо решение и не трябва да застъпва политически тези, а той това прави“, категоричен бе финансовият министър.

Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена

Във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка от 25 септември 2026 г. БНБ уточни следното:

Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.

Припомняме, че управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заяви, че предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране.

„Вдигането на данъци има цена“, посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ. Според него, когато данъкът засяга финансовото посредничество, част от тежестта може да бъде прехвърлена извън формалния данъкоплатец.