55-годишна жена се бори за живота си след катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 26 септември на пътя от село Градище в посока град Левски.
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21-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря кола с 41-годишен водач.
Вследствие на сблъсъка е пострадала пътничка в първата кола. Жената е настанена в болница в Плевен - с опасност за живота.
Водачите са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата.