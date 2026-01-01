Папа Лъв XIV пристигна сутринта в Мец, третата и последна спирка от посещението му във Франция, като се очаква там той да произнесе реч за мира и Европа, предаде Франс прес.

Очаква се американският папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуниез и после до отиде в конгресния център "Робер Шуман", където ще произнесе речта си в присъствието на президента Еманюел Макрон. По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата "Сент Етиен". Френският президент Еманюел Макрон ще присъства на тази литургия и ще участва в церемонията по изпращането на Светия отец от Франция, съобщи френското президентство.

"Президентът на републиката ще участва в церемонията по изпращане от френска територия на Негово Светейшество папа Лъв Четиринадесети. За тази цел президентът пренареди програмата си, така че да присъства и на предшестващата церемонията литургия в катедралата "Сент Етиен" в Мец", се казва още в изявлението на Елисейския дворец.