В „Брънч за начинаещи“ има всички съставки за пълен хаос – тайни, неудобни срещи, странни гости, бизнес планове и един брънч, който постепенно се превръща в съвсем различна история.

А когато се появи Филип Буков, вече трябва да се гаси и пожар.

Актьорът влиза във филма полугол в ролята на пожарникар, а и появата му е от онези моменти, които трудно остават незабелязани. В сцената Буков трябва да се справи с горящ автомобил, а пожарникарската униформа определено не успява да скрие перфектната му физическа форма, с която той отдавна е познат на публиката.

А ако съдим по закачливото представяне на героя от създателите на филма – „Това е пожарникарят. Привлича само огън момичета. 🔥 Кого и защо спасява?“ – очевидно появата му е далеч по-интересна от едно обикновено гасене на пожар.

Филип Буков преди пожарникарската униформа

Буков е едно от разпознаваемите лица на младото българско актьорско поколение. Публиката го познава от телевизионни продукции като „Откраднат живот“ и „Денсинг Старс“, както и от театралната сцена.

Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а освен актьорската професия има интерес към спорта и активния начин на живот, което му помага да поддържа впечатляваща физическа форма.

Така че появата му като пожарникар във филм, в който трябва да се справи с горящ автомобил, определено е роля, която пасва идеално на екранното му присъствие.

Само че „Брънч за начинаещи“ не е филм за пожарникари.

Пожарът е просто поредното нещо, което може да обърка и без това достатъчно объркания ден.

Защото очевидно един проблем никога не е достатъчен. Но затова пък униформа, пожар, автомобил и Филип Буков по мускули – трудно е сцената да остане просто фонова част от комедията.

Зад визуалната закачка филмът продължава да следва основната си идея – какво се случва, когато хората твърде дълго се опитват да поддържат перфектна фасада.

Накратко - героите се опитват да запазят самообладание, докато зрителят получава една комедия, в която зад абсурдните ситуации постепенно се показват съвсем човешки страхове, отношения и тайни.

Гледайте „Брънч за начинаещи“ в NOVA PLAY.

Режисиран от Яна Титова, филмът събира на едно място Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Филип Буков и още популярни български актьори.

След премиерата си в кината „Брънч за начинаещи“ има и свой живот онлайн. Ако сте пропуснали филма на голям екран, сега можете да разберете какво се случва, когато един уж обикновен брънч постепенно се превърне в пълна катастрофа. Вижте тук >>>

И, разбира се, да видите Филип Буков като пожарникар.