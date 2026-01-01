Криминалисти от столичното Шесто РУ задържаха двама, разпространявали наркотици, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

Първата операция е проведена на 25 септември на територията на ж.к. „Овча купел“. Задържан е 51-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж. В специално нает от него апартамент са открити различни видове наркотични вещества. Иззети са над 30 грама кристалообразно вещество, около 150 грама хероин, марихуана и фентанил.

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По случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

В същия ден е проведена операция и в ж.к. „Сердика“. В момент на покупко-продажба на наркотични вещества са установени 36-годишен дилър, многократно осъждан рецидивист, и 35-годишен купувач. При претърсването на 36-годишния са открити пликче с кристалообразно вещество, пари и мобилен телефон.

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Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.