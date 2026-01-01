Униформени реализираха две специализирани операции за противодействие на престъпления, свързани с наркотици. Общо шестима са задържани. Иззети са различни видове наркотични вещества, прекурсори, лабораторно оборудване и парични средства, съобщиха от МВР.

МВР

Първата реализация е проведена от криминалисти на Трето РУ в жк. „Илинден“ - след получена оперативна информация за разпространение на високорискови наркотични вещества, при покупко-продажба на наркотици полицейските служители незабавно пристъпили към задържането на участниците. Арестувани са 27-годишна жена и 41-годишен мъж, известни на МВР.

МВР

При извършените процесуално-следствени действия у тях и в обитаваното от тях жилище са открити и иззети общо 9 дози фентанил, две сгъвки кокаин, доза марихуана и електронна везна.

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В непосредствена близост до адреса е задържан и 23-годишен мъж, за когото е установено, че снабдявал двамата с наркотични вещества. При обиска у него полицейските служители открили 75 сгъвки фентанил, 28 опаковки кокаин и над 900 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на тримата са повдигнати обвинения и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

МВР

Втората операция е предприета от служители на Шесто РУ след получена информация от ОД на МВР-Плевен за трима, занимаващи се с производство на синтетични наркотични вещества.

лед месеци оперативна работа криминалистите установили самоличността им, използваните адреси и автомобилите, с които се придвижвали. При проведената на 29 юни акция са задържани двама мъже - на 49 и 31 години и 33-годишна жена.

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При претърсвания на няколко адреса в жк. „Овча купел“ и в имот в „Карпузица“ са открити и иззети над 73 грама метамфетамин, дехидратор, колба, електронна везна, два бидона с течност, четири туби с надпис „Nitro“, 23 бутилки с течност и други прекурсори и лабораторно оборудване, използвани за производството на синтетични наркотични вещества.

МВР

От помещение, използвано като офис за бързи кредити, са иззети и 20 885 евро. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 49-годишния мъж е повдигнато обвинение. Задържан е за 72 часа.