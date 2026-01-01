Български и румънски гранични полицаи заловиха камион с незаконни мигранти на прехода Видин-Калафат, съобщиха от МВР.

МВР

На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от България пристигнал товарен автомобил с водач -31-годишен турски гражданин.

Хванаха литовец за трафик на мигранти през пункт „Капитан Петко войвода“ (СНИМКА)

При извършената физическа проверка в товарното помещение, българските и румънските гранични полицаи, открили 18 чужди граждани, мъже - 9 от Ирак, 3 от Сирия, 6 от Иран.

МВР

Трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход.

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин. Уведомена е прокуратурата и по случая се води разследване.