Повдигнаха обвинение на 31-годишен литовец за трафик на мигранти през пункт „Капитан Петко войвода“, съобщиха от прокуратурата.

На 5 август в района на гранична пирамида в землището на Свиленград, той превел през границата на страната от Гърция в България група от хора - 8 иракски граждани.

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На пункта пристигнал товарен автомобил с шведски регистрационен номер, управляван от мъжа.

МВР

В задната част на товарното помещение е бил открит тайник. В него били намерени укрити гражданите на Ирак.

Обвиняемият е задържан за 72 часа.